Feira Turística promete viagem pelo interior sem sair de Catanduva

Imagine poder viajar por cerca de 50 municípios do interior de São Paulo em um único lugar. Conhecer paisagens, descobrir destinos encantadores, experimentar sabores típicos e ainda curtir apresentações culturais para toda a família. É o que promete a 1ª Feira Turística do Interior, que acontece de 29 a 31 de janeiro, com cinco Regiões Turísticas reunidas na Estação Cultura.

Além de conhecer pontos turísticos e roteiros de viagem, o público terá a oportunidade de degustar produtos típicos de diversos municípios. Nesta quinta-feira, por exemplo, Araraquara leva para a feira uma exposição com produtos feitos na cidade, como cervejas artesanais, cachaças e café.

De 29 a 31 de janeiro, Itápolis vai mostrar por que é reconhecida como a Capital do Sorvete, oferecendo ao público uma verdadeira experiência gastronômica.

Já no dia 31, a cidade de Motuca participa com produtos dos artesãos locais, como crochê, café, pães, bolos, doces e mel, que estarão disponíveis para venda, valorizando a produção artesanal e a economia criativa.

A feira também terá programação cultural intensa e diversificada, com atrações de várias cidades do interior. Um dos destaques da noite é a Banda Kombinados, de São José do Rio Preto, com show marcado para as 19h da sexta-feira, dia 30.

“A 1ª Feira Turística do Interior é um convite para passear, experimentar, conhecer e se encantar. Um espaço para descobrir novos destinos e valorizar a força do interior paulista, tudo isso em um ambiente acolhedor, familiar e com entrada gratuita”, convida a Prefeitura de Catanduva.

SABORES TÍPICOS:

- Bebedouro – Goiabada Ralston com Catupiry

- Viradouro – Doces artesanais

- Colômbia – Queijos e doces artesanais

- Tabapuã – Charcutaria Rebuá

- Jaborandi – Cachaça Engenho Boa Esperança e amendoim Mani Agro

- Pirangi – Linguiça, cachaça e mel

- Borborema – Amendoim e paçoca

- Ibitinga – Queijos da Queijaria da Estância (com degustação)

- Itápolis – Sorvetes (Capital do Sorvete!)

- Motuca – Geleias artesanais

CATANDUVA TAMBÉM MARCA PRESENÇA:

Degustações com produtos das empresas:

Salamanca, Engenho Santo Mário, Cocam, Doces Cossari