Feira Habitar Catanduva tem programação confirmada

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Coordenadoria de Habitação, realizou reunião de alinhamento na quinta-feira 6, envolvendo os parceiros que irão expor e prestar serviços durante a Habitar Catanduva - 1ª Feira Habitacional do município, marcada para os dias 24 e 25 de março, na Estação Cultura. O objetivo foi organizar detalhes do evento e esclarecer dúvidas.

A proposta é facilitar o acesso da população a informações sobre moradia, regularização e investimentos. Para quem precisa resolver pendências, sair do aluguel, comprar um imóvel ou investir, a feira surge como oportunidade de diálogo com especialistas e empresas do setor.

Durante o evento, o público terá acesso a diversos serviços e atendimentos, com construtoras e imobiliárias apresentando oportunidades de compra, locação e novos empreendimentos e investimentos imobiliários. Equipes dos cartórios de notas também estarão presentes para tratar sobre matrículas, escrituras, averbações e regularização documental.

Instituições financeiras, como a Caixa Econômica Federal e o Delta Global Bank, vão oferecer informações sobre financiamento habitacional e linhas de crédito, incluindo o programa Minha Casa Minha Vida. Ainda haverá orientação jurídica gratuita com a OAB e orientações do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) sobre segurança nas negociações imobiliárias.

Ainda haverá atendimento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) sobre programas habitacionais e regularização de imóveis; regularização de serviços públicos, com atendimento da Saec e da Energisa sobre débitos, ligações e tarifa social; apresentação do programa IPTU Verde, com orientações sobre benefícios ambientais e descontos no imposto.

NOVO LOTEAMENTO

Além dos atendimentos, a feira também contará com apresentação de novos empreendimentos imobiliários da cidade, ampliando as opções de moradia para a população. Durante o evento também será apresentado um novo loteamento industrial, voltado à instalação de empresas em Catanduva — iniciativa que pode impulsionar investimentos e a geração de empregos.