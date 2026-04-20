Feira do Livro Espírita celebra números e corações tocados

Abril foi marcado por um encontro de luz, cultura e reflexão no Garden Shopping de Catanduva. Sob o tema "Viva o Evangelho", a 43ª Feira do Livro Espírita organizada pela USE Intermunicipal de Catanduva - União das Sociedades Espíritas de Catanduva e Região celebra números que refletem o alcance de uma mensagem de esperança que tocou milhares de pessoas.

Um dos destaques foi a "Experiência na Cabine". Mais de 350 pessoas participaram da vivência "Encontro com Jesus", experiência auditiva onde os visitantes ouviam uma mensagem direcionada ao coração. O momento foi descrito por muitos como um dos pontos altos da feira, proporcionando reflexão e forte carga emocional em meio à rotina do centro de compras.

No campo literário, a feira demonstrou a força da busca pelo conhecimento e pelo consolo através das letras. Foram vendidos 1.572 exemplares no total. O ranking de vendas destacou títulos clássicos e contemporâneos da literatura espírita. No entanto, a obra de maior procura foi O Evangelho Segundo o Espiritismo, com 112 exemplares, superando os demais títulos.

“A leitura de um livro espírita vai além do entretenimento; ela consola, liberta e traz as respostas e orientações necessárias para os desafios da alma”, frisam os organizadores, destacando a importância da divulgação da doutrina para o fortalecimento do movimento na região.

A programação da feira foi diversificada, incluindo palestras de convidados de Catanduva e cidades vizinhas, que homenagearam os pioneiros do espiritismo local. Autores da cidade também marcaram presença com palestras e sessões de autógrafos em casas espíritas. O evento contou ainda com música ao vivo, sessão de psicografia e um dia dedicado ao público infantil, com teatro, pipoca, algodão doce e a distribuição de kits evangelizadores.

VOLUNTARIADO

A verdadeira força motriz por trás do acolhimento no espaço da feira, de cada livro vendido, atende por um nome: trabalho voluntário. A edição mobilizou a dedicação imensurável de quase 100 voluntários inscritos, pessoas que doaram seu tempo e afeto para a divulgação da Doutrina Espírita, provando que a fraternidade é a mais bela das ações.

"A todos que prestigiaram, aos trabalhadores incansáveis e à comunidade que nos acolheu de braços abertos, fica o nosso mais profundo agradecimento. Que as palavras lidas e ouvidas durante a feira e pós-feira, continuem ecoando, trazendo paz e luz para todos os lares", agradecem os representantes da USE Intermunicipal de Catanduva.

ACOMPANHE

A Feira do Livro Espírita reafirma sua importância no calendário cultural e religioso de Catanduva, deixando um rastro de esperança e conhecimento. Para conferir mais detalhes, ver fotos de tudo o que rolou na feira e acompanhar os próximos eventos promovidos pela instituição, basta acessar o perfil oficial no Instagram: @usecatanduvaeregiao.

OS LIVROS MAIS VENDIDOS DE 2026

Autoconhecimento

Caminha que a vida te encontra, Ana Tereza Camasmie Cultive-se, Cezar e Sylvia Said Médico Jesus, José Carlos De Lucca

Bolso

Minutos de Sabedoria, Carlos Pastorino Para viver bem, Humberto Pazian Contém Vida!, José Carlos De Lucca

Romance

Há 2.000 anos, Chico Xavier/Emmanuel [Espírito] Um movito para viver, Eliana Machado Coelho/Schellida [Espírito] Paulo e Estêvão, Chico Xavier/Emmanuel [Espírito]

Não Romance

Deixe-me partir, Tânia Fernandes de Carvalho Exilados de Capela, Edgard Armond Saúde Mental, Jorge Elarrat

Vida no Além

Violetas na janela, Vera Marinzeck/Patrícia [Espírito] Libertação, Chico Xavier/André Luiz [Espírito] Nosso Lar, Chico Xavier/André Luiz [Espírito]

Infantojuvenil