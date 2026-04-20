Feira do Livro Espírita celebra números e corações tocados

Abril foi marcado por um encontro de luz, cultura e reflexão no Garden Shopping de Catanduva. Sob o tema "Viva o Evangelho", a 43ª Feira do Livro Espírita organizada pela USE Intermunicipal de Catanduva - União das Sociedades Espíritas de Catanduva e Região celebra números que refletem o alcance de uma mensagem de esperança que tocou milhares de pessoas.
Um dos destaques foi a "Experiência na Cabine". Mais de 350 pessoas participaram da vivência "Encontro com Jesus", experiência auditiva onde os visitantes ouviam uma mensagem direcionada ao coração. O momento foi descrito por muitos como um dos pontos altos da feira, proporcionando reflexão e forte carga emocional em meio à rotina do centro de compras.
No campo literário, a feira demonstrou a força da busca pelo conhecimento e pelo consolo através das letras. Foram vendidos 1.572 exemplares no total. O ranking de vendas destacou títulos clássicos e contemporâneos da literatura espírita. No entanto, a obra de maior procura foi O Evangelho Segundo o Espiritismo, com 112 exemplares, superando os demais títulos.
“A leitura de um livro espírita vai além do entretenimento; ela consola, liberta e traz as respostas e orientações necessárias para os desafios da alma”, frisam os organizadores, destacando a importância da divulgação da doutrina para o fortalecimento do movimento na região.
A programação da feira foi diversificada, incluindo palestras de convidados de Catanduva e cidades vizinhas, que homenagearam os pioneiros do espiritismo local. Autores da cidade também marcaram presença com palestras e sessões de autógrafos em casas espíritas. O evento contou ainda com música ao vivo, sessão de psicografia e um dia dedicado ao público infantil, com teatro, pipoca, algodão doce e a distribuição de kits evangelizadores.
VOLUNTARIADO
A verdadeira força motriz por trás do acolhimento no espaço da feira, de cada livro vendido, atende por um nome: trabalho voluntário. A edição mobilizou a dedicação imensurável de quase 100 voluntários inscritos, pessoas que doaram seu tempo e afeto para a divulgação da Doutrina Espírita, provando que a fraternidade é a mais bela das ações.
"A todos que prestigiaram, aos trabalhadores incansáveis e à comunidade que nos acolheu de braços abertos, fica o nosso mais profundo agradecimento. Que as palavras lidas e ouvidas durante a feira e pós-feira, continuem ecoando, trazendo paz e luz para todos os lares", agradecem os representantes da USE Intermunicipal de Catanduva.
ACOMPANHE
A Feira do Livro Espírita reafirma sua importância no calendário cultural e religioso de Catanduva, deixando um rastro de esperança e conhecimento. Para conferir mais detalhes, ver fotos de tudo o que rolou na feira e acompanhar os próximos eventos promovidos pela instituição, basta acessar o perfil oficial no Instagram: @usecatanduvaeregiao.
OS LIVROS MAIS VENDIDOS DE 2026
Autoconhecimento
- Caminha que a vida te encontra, Ana Tereza Camasmie
- Cultive-se, Cezar e Sylvia Said
- Médico Jesus, José Carlos De Lucca
Bolso
- Minutos de Sabedoria, Carlos Pastorino
- Para viver bem, Humberto Pazian
- Contém Vida!, José Carlos De Lucca
Romance
- Há 2.000 anos, Chico Xavier/Emmanuel [Espírito]
- Um movito para viver, Eliana Machado Coelho/Schellida [Espírito]
- Paulo e Estêvão, Chico Xavier/Emmanuel [Espírito]
Não Romance
- Deixe-me partir, Tânia Fernandes de Carvalho
- Exilados de Capela, Edgard Armond
- Saúde Mental, Jorge Elarrat
Vida no Além
- Violetas na janela, Vera Marinzeck/Patrícia [Espírito]
- Libertação, Chico Xavier/André Luiz [Espírito]
- Nosso Lar, Chico Xavier/André Luiz [Espírito]
Infantojuvenil
- Vai de Evangelho, Cleber Galhardi
- Grãozinho de areia, Cleber Galhardi
- O Segredo que o jardim ensinou, Cleber Galhardi
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