Fatec realiza concurso público com vaga para professor de inglês

A Fatec Catanduva está com concurso público em andamento para contratação de professor de Ensino Superior com formação em Letras para aulas da disciplina de Língua Estrangeira - Inglês. O edital referente à vaga é o PSS 182/01/2026, com aulas às sextas-feiras, das 19h às 20h40.
A inscrição deve ser efetuada até esta quinta-feira, 9 de abril, exclusivamente pela internet, com acesso em https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/selecaopublica/. A taxa é de R$ 126,79 com upload do comprovante de recolhimento até a data-limite das inscrições.
O valor da hora-aula prestada é de R$ 37,99, acrescida de 50% de hora-atividade, referente ao número de aulas efetivamente ministradas.
O concurso público contará com três fases, na seguinte ordem: a) Exame de Conhecimentos Específicos (Prova de Múltipla Escolha) de caráter eliminatório e classificatório; b) Exame Didático (Prova Objetiva), de caráter eliminatório e classificatório; e c) Exame de Memorial Circunstanciado (Prova de Títulos), de caráter eliminatório e classificatório.
Autor