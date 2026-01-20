Fatec divulga classificação geral e convocação para matrícula

A classificação geral e a primeira convocação para matrícula do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2026 foi divulgada nesta segunda-feira, 19, no site vestibular.fatec.sp.gov.br. O acompanhamento do resultado e das demais etapas do processo seletivo é de responsabilidade do candidato, sem envio de convocação.

Os candidatos que aparecem na primeira lista devem realizar a matrícula entre os dias 20 e 22, pelo Sistema de Matrícula Online das Fatecs. Caso haja vagas remanescentes, a segunda lista será divulgada no dia 26 de janeiro, também às 15h, com matrícula entre 27 e 29 de janeiro.

A matrícula deve ser feita em https://siga.cps.sp.gov.br/matricula/matricularemota.aspx. Para acessar o sistema, o candidato deve informar CPF e data de nascimento, além de enviar a documentação exigida em formato digital (PDF, JPEG, JPG ou PNG).

Entre os documentos obrigatórios para a matrícula estão: certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio, documento de identidade válido, CPF, foto 3×4 recente e comprovante de quitação com o serviço militar para brasileiros do sexo masculino entre 18 e 45 anos. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita como documento de identidade.

Os candidatos que utilizaram pontuação acrescida por escolaridade pública devem comprovar, por meio de histórico escolar ou declaração, que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas. A ausência da comprovação resulta no cancelamento da classificação. O não envio da documentação dentro do prazo implica perda da vaga, destinada ao próximo classificado.

530 CANDIDATOS

Mais de 530 candidatos prestaram o vestibular da Fatec Catanduva. O curso de Gestão Empresarial atraiu 211 concorrentes, sendo 165 para a turma da noite e 46 para a da manhã. Para Gestão da Tecnologia da Informação, foram 150 inscritos. Em Automação Industrial, 88. Já o novo curso de Ciência de Dados para o Agronegócio atraiu 76 interessados.