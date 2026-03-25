Fatec define calendário do vestibular para o segundo semestre

Começou nesta terça-feira, 24, o prazo para solicitar a isenção e a redução da taxa de inscrição do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). Esta é a primeira etapa do calendário do Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2026.

A inscrição para concorrer a uma vaga deve ser feita pela internet, a partir de 7 de abril até as 15 horas de 1º de junho. O exame será aplicado em 28 de junho. O interessado pode consultar o cronograma completo no site vestibularfatec.sp.gov.br e na página do Centro Paula Souza.

O processo seletivo dá acesso às vagas de Ensino Superior gratuito das Fatecs distribuídas em todas as regiões do Estado. São cerca de 90 opções de cursos alinhados às atuais demandas do mercado de trabalho. Em breve, será divulgada a oferta de cursos e vagas.

No último vestibular, a Fatec Catanduva ofertou quatro cursos, tendo como novidade o de Ciência de Dados para o Agronegócio. As outras opções, já tradicionais, são Automação Industrial, Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão Empresarial, com duas turmas.

De acordo com o cronograma, os pedidos de isenção e redução da taxa devem ser feitos até 6 de abril. De 7 de abril a 1º de junho é o período de inscrições. A divulgação dos locais de prova será em 24 de junho, com aplicação no dia 28, às 13h. O resultado sairá no dia 14 de julho.