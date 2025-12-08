Fatec Catanduva recebe inscrições para Processo Seletivo Docente

A Fatec Catanduva está com inscrições abertas até 15 de dezembro para o Processo Seletivo Simplificado Docente - Edital 182/23/2025, na disciplina de Português, vinculada à área de Letras e Linguística do curso de Automação Industrial. O objetivo é a admissão temporária.

O valor da hora-aula prestada é de R$ 37,99, sendo que o total da remuneração por aula será composto pela hora-aula, acrescida de 50% referente à hora–atividade. A carga horária prevista para a vaga é de 2 horas-aula no período noturno.

Para se inscrever, o candidato deve acessar link disponibilizado no Facebook da Fatec Catanduva, localizar o título Processo Seletivo Simplificado para Docentes e clicar em inscreva-se.

A seleção será constituída da Análise do Memorial Circunstanciado, de caráter classificatório, obedecendo a escala de pontuação de 0 a 1.000 pontos, conforme critérios e pontuações estabelecidos no edital. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 1 ano.