Fatec Catanduva abre processo seletivo com oito vagas para professor

A Fatec Catanduva está com Processo Seletivo Simplificado em andamento para contratação temporária de professor de Ensino Superior. As inscrições podem ser feitas até 10 de fevereiro, por formulário virtual cujo link está disponível nas redes sociais da faculdade. Também é possível acessar a partir do menu “Concurso Público” no site https://fateccatanduva.cps.sp.gov.br.

São oito vagas disponíveis, sendo três para a disciplina de Planejamento e Gestão Estratégica (cursos de Gestão Empresarial e de Gestão da Tecnologia da Informação). As demais são para Fundamentos da Comunicação Empresarial (Gestão Empresarial), Sistemas Integrados de Gestão (Gestão Empresarial), Processos Gerenciais (Gestão da Tecnologia da Informação), Gestão das Pessoas (Gestão da Tecnologia da Informação) e Organização Industrial (Automação Industrial).

O candidato deverá comprovar possuir os requisitos da função e de titulação na contratação. O valor da hora-aula prestada é de R$ 37,99, correspondente ao Padrão I–A da Escala Salarial - Professor de Ensino Superior. A remuneração será acrescida de 50% referente à hora-atividade.

O Processo Seletivo Simplificado será constituído da Análise do Memorial Circunstanciado, de caráter classificatório, por Comissão Específica composta por três membros. A pontuação seguirá escala de zero a mil pontos. A aprovação não assegura o direito de ingresso automático na função, mas torna o candidato apto à convocação no período de 1 ano.