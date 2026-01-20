Famílias de baixa renda podem ter novo desconto na fatura de energia

Famílias de baixa renda podem ter direito ao Desconto Social de Energia Elétrica, programa do governo federal que reduz o valor da conta de luz em até 20,81%. O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda mensal entre meio e um salário-mínimo por pessoa.

Atualmente, segundo dados da concessionária Energisa Sul-Sudeste, 12 mil famílias de baixa renda são beneficiadas com descontos na tarifa de energia elétrica na região de Catanduva.

De acordo com o governo federal, o Desconto Social será aplicado automaticamente sobre o consumo mensal de energia elétrica de até 120 kWh, por meio da isenção de encargos do setor elétrico. Também têm direito famílias indígenas e quilombolas que atendam aos critérios de renda. O consumo acima desse limite terá cobrança da tarifa residencial convencional.

“A Energisa reforça que não é necessário fazer solicitação desse desconto junto à distribuidora. Ele é concedido automaticamente para quem está com o CadÚnico atualizado e é titular da conta de energia. Caso o beneficiário não seja o titular da fatura, a regularização do cadastro pode ser feita facilmente pelos nossos canais digitais”, explica o coordenador de Grandes Clientes da Energisa Sul-Sudeste, Carlos Eduardo Mariano.

Quem ainda não está inscrito no CadÚnico precisa procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município para realizar o cadastro. O cadastramento e a atualização de dados são de responsabilidade do governo federal, e a concessionária utiliza essas informações apenas para aplicar o benefício.

TARIFA SOCIAL

Não houve alteração para clientes baixa renda com direito à Tarifa Social. Todos os que se enquadram nos critérios (famílias inscritas no CadÚnico, com renda per capita até meio salário-mínimo, BPC, indígenas e quilombolas) continuam com gratuidade na tarifa até 80 kWh.