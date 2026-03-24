Faceres destaca mulheres que transformaram a Medicina e a Ciência

Uma mostra no saguão da Faculdade de Medicina Faceres, em Rio Preto, reúne 18 médicas e cientistas, sendo cinco brasileiras e 13 internacionais, que se destacaram com contribuições que impactaram áreas como genética, saúde pública, cirurgia e infectologia.

A exposição tem curadoria do professor Araré Carvalho, das coordenadoras do curso de Medicina da Faceres, Dra. Mariana Morgan e Dra. Daiane Cassaro, e do professor Gabriel Dumbra, em parceria com os acadêmicos do Núcleo Acadêmico Cultural, Bruna Ferraz Bindella, Fábio Marchiori, Mariana Rezende Otaviano, Ana Laura de Camargo e Maria Fernanda de Camargo.

A exposição “Mulheres na Medicina” propõe reflexão sobre o avanço da presença feminina na área. Hoje, elas já são maioria entre os estudantes de medicina no Brasil, resultado de uma transformação histórica no acesso à formação e à carreira.

Entre os destaques nacionais está a bióloga Tatiana Sampaio, pesquisadora da UFRJ reconhecida pelo desenvolvimento da polilaminina, substância derivada da placenta que estimula a regeneração de neurônios e abre novas perspectivas para o tratamento de lesões medulares. Também ganham evidência nomes como a psiquiatra Nise da Silveira, pioneira na humanização da saúde mental com o uso da arte; a pediatra Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança; a geneticista Mayana Zatz, referência em doenças neuromusculares; e a pneumologista Margareth Dalcolmo, com atuação relevante em doenças respiratórias.

No cenário internacional, a mostra reúne cientistas que marcaram a história da medicina, como Gerty Cori e Rita Levi-Montalcini, ambas laureadas com o Prêmio Nobel; Tu Youyou, responsável pela descoberta de um tratamento eficaz contra a malária; Virginia Apgar, criadora do método de avaliação neonatal; e Patricia Bath, pioneira no uso de laser para tratamento de catarata.

A exposição também destaca trajetórias com forte impacto social, como a da médica somali Hawa Abdi, que criou um hospital em meio a conflitos, e da médica indígena norte-americana Susan La Flesche Picotte, dedicada à saúde de comunidades nativas.

Para a coordenação do curso de Medicina da Faceres, a iniciativa reforça o papel das mulheres na construção de uma medicina mais humana e inclusiva. “A presença feminina na medicina é resultado de competência, dedicação e superação de barreiras. Esse avanço amplia perspectivas de cuidado, ensino e compromisso social”, afirma Dra. Mariana Morgan.