Expresso Elisiário começa a circular também às quintas-feiras

A linha de ônibus Expresso Elisiário ganhou mais um horário neste início de ano e passou a circular nas quintas-feiras, com saída às 10h em Elisiário, passando por Caputira, com destino para Catanduva. O retorno acontece às 14h, com saída em Catanduva e passagem por Caputira. Com isso, o ônibus passa a circular nesses horários de ida e volta às terças e quintas.
“Sabemos o quanto essa viagem é importante para tantas pessoas– seja para cuidar da saúde, resolver pendências, visitar alguém querido ou simplesmente seguir a vida com mais dignidade. Por isso, essa conquista é de todos nós”, comemorou o prefeito de Elisiário, Cássio Bertelli.
Além disso, o chamado ônibus do trabalhador continua atendendo de segunda a sexta-feira, com saída às 6h30 de Elisiário, retornando às 7h de Catanduva, sempre passando por Caputira. No período da tarde, o ônibus sai de Elisiário às 17h45 e retorna de Catanduva às 18h15. Para completar, aos sábados, o Expresso Elisiário parte às 6h20 e retorna na faixa das 13h.
