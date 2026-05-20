Geral
Exposição revela como a indústria transformou o Noroeste Paulista
Foto: Cleber Fontoura - Mostra em Rio Preto busca aproximar a população da história da indústria
‘A Indústria Além do Tempo’ destaca marcos da evolução industrial com totens e telões interativos
Por Da Reportagem Local | 20 de maio, 2026

Em comemoração ao Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, o Ciesp Noroeste Paulista promove, entre os dias 18 e 31 de maio, no Riopreto Shopping, a exposição inédita “A Indústria Além do Tempo”. A mostra convida o público a percorrer a trajetória da industrialização no Brasil, com destaque para o desenvolvimento do noroeste paulista e sua conexão com os movimentos econômicos globais.

A exposição reúne 20 totens temáticos, que apresentam, de forma didática e visual, os principais marcos da evolução industrial — desde a origem agrícola da região até a consolidação de um parque industrial diversificado e integrado. A proposta é mostrar como acontecimentos mundiais, como crises econômicas, avanços tecnológicos e transformações logísticas, impactaram diretamente o crescimento das cidades do interior paulista.

Além de Rio Preto, a exposição também destaca a participação de municípios como José Bonifácio, Catanduva, Mirassol, Votuporanga e Fernandópolis, reforçando o papel regional da indústria como motor do desenvolvimento econômico e social.

Um dos pontos altos da mostra é a integração entre passado e presente. Além dos painéis com imagens históricas e contemporâneas, o público poderá acompanhar, por meio de telões interativos, a trajetória de empresas associadas ao Ciesp Noroeste Paulista, bem como os 58 anos de atuação da entidade, que hoje representa 102 municípios que, juntos, concentram cerca de 4,5 mil indústrias de diferentes segmentos.

A exposição também evidencia momentos decisivos para a região, como a chegada da ferrovia  e o processo de industrialização impulsionado pelas crises globais do século XX.

Para a diretora-titular do Ciesp Noroeste Paulista, Aldina Clarete D’Amico, a exposição vai além de um resgate histórico e cumpre papel estratégico de valorização da indústria. “A indústria faz parte da construção da nossa região. Ao longo do tempo, foi responsável por gerar empregos, movimentar a economia e transformar realidades. Essa exposição mostra exatamente isso.”

Com linguagem acessível e conteúdo relevante, a mostra busca aproximar a população da história da indústria, destacando sua importância no cotidiano das pessoas e no desenvolvimento das cidades. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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