Exposição de Orquídeas é atração do final de semana na Estação Cultura

A programação especial de aniversário de Catanduva segue com mais uma atração aberta ao público. Nos dias 10, 11 e 12 de abril, o município recebe a 42ª Exposição Nacional de Orquídeas, reunindo colecionadores, produtores e admiradores de diversas regiões. A atração ocupará o Salão de Exposições da Estação Cultura, na rua Rio de Janeiro, 100, no Centro.

O evento promete encantar visitantes com a variedade de espécies, cores e formas das orquídeas, consideradas uma das flores mais apreciadas no mundo. A exposição é uma oportunidade para o público conhecer de perto diferentes exemplares, além de valorizar o trabalho de cultivo e preservação dessas plantas.

De acordo com a Prefeitura de Catanduva, a iniciativa integra o calendário comemorativo pelos 108 anos do município e reforça a proposta de oferecer atividades culturais, de lazer e contato com a natureza à população.

A entrada é gratuita e o evento é indicado para todas as idades. A visitação na sexta-feira e no sábado será das 8h às 21h e no domingo das 8h às 16h. A realização é da Associação Orquidófila Catanduvense, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.