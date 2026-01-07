Ex-paciente agradece atendimento na UTQ com doações para hospital

Após ficar internada por 25 dias na Unidade de Tratamento para Queimados (UTQ), Nayara Patrícia Loffler de Assis Lorenção, moradora de Monte Aprazível, retornou ao Hospital Padre Albino movida por gratidão. No dia 30 de dezembro, a ex-paciente entregou doações à instituição e revisitou o setor onde recebeu cuidados intensivos durante a internação.

O acidente que resultou na hospitalização ocorreu em outubro, em ambiente doméstico, envolvendo água fervendo. Durante o período internada, Nayara conta que recebeu atendimento especializado, fundamental para sua recuperação física e emocional.

Entre os itens doados através do Grupo Amigos do Natal de Monte Aprazível, estão produtos de higiene básica, brinquedos e materiais educativos, que serão distribuídos em diferentes áreas do Hospital Padre Albino, contribuindo para o acolhimento e o cuidado humanizado de pacientes de diversas faixas etárias.

Além das doações, Nayara deixou carta de agradecimento endereçada a todos os colaboradores da instituição como forma de reconhecimento pelo cuidado recebido durante sua internação, destacando o trabalho da equipe assistencial.

“A equipe é excelente. Em todos os momentos eu me senti acolhida, respeitada e cuidada com muito amor. Cada profissional que passou pela minha vida nesse período vai morar para sempre no meu coração”, afirmou.

A UNIDADE

Referência nacional no tratamento de queimados, a Unidade de Tratamento de Queimados do HPA dispõe de equipe multiprofissional qualificada, que atua de forma integrada na assistência aos pacientes. A regulação das internações é realizada por meio da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), da Secretaria de Estado da Saúde.