Ex-aluna da Unifipa é aprovada em programa de residência da Funfarme

Rafaela Fernanda Biocarto, da cidade de Urupês, recém-formada em Enfermagem pela Unifipa Catanduva, foi aprovada no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp/Funfarme), um dos mais conceituados do Estado. A egressa foi selecionada para a especialidade de Atenção Básica com Ênfase na Estratégia da Saúde da Família – Enfermeiro.

O processo seletivo contou com prova objetiva realizada em dezembro do ano passado, quando Rafaela ainda terminava a graduação, e o resultado divulgado em janeiro último. As atividades da residência terão início em 2 de março.

Segundo Rafaela, a formação recebida na Unifipa foi fundamental para sua aprovação. “O curso me ofereceu base muito sólida, principalmente quando participei das aulas e dos estágios, que realmente me prepararam para a prática profissional. Isso foi decisivo para enfrentar um processo seletivo tão concorrido”, afirma.

O programa da Funfarme é reconhecido pela formação intensiva e prática, com duração de 2 anos e 60h semanais, voltada ao treinamento em serviço no complexo hospitalar da instituição e na rede do SUS. As vagas incluem áreas como Terapia Intensiva (Uniprofissional), Oncologia, Atenção Básica e Saúde da Criança, com bolsas de aproximadamente R$ 4.100,00.

Sobre seu futuro após a especialização, Rafaela é enfática. “Ter cursado Enfermagem na Unifipa é um dos meus maiores orgulhos, levo o nome da faculdade pra onde vou com satisfação enorme. Minha meta sempre será a área acadêmica; então quero me especializar com excelência e, um dia, retornar à Fundação Padre Albino como docente. Quero ser inspiração para as pessoas assim como os professores foram para mim”.

A coordenadora do curso de Enfermagem, Prof.ª Dr.ª Luciana Braz de Oliveira Paes, destaca que o resultado reflete o investimento constante na estrutura e no ensino. “A Unifipa possui dois hospitais-escola próprios, o que garantem aos alunos vivência prática desde os primeiros anos do curso, além de formação alinhada às necessidades do sistema de saúde”, explica.

Para a coordenadora, a aprovação em programa de residência amplia as oportunidades no mercado de trabalho. “Ter essa especialização no currículo permite ao profissional inserção em instituições de referência, valorização curricular e melhores perspectivas de carreira, incluindo atuação em assistência, pesquisa, ensino e gestão em saúde”.

Ainda estão abertas as inscrições para o Vestibular Continuado da Unifipa, com vagas disponíveis para o curso de Enfermagem ainda este ano. As inscrições são gratuitas e a prova on-line. Mais informações no site unifipa.edu.br/vestibular/unificado.