Evento de IA nos Negócios debate uso estratégico e cultura corporativa

Com apoio da Apeti - Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia de Rio Preto, o 1º Evento de IA nos Negócios reunirá líderes, executivos e gestores no dia 28 de janeiro, das 8h às 12h, no Riopreto Shopping Center, com transmissão online.

O objetivo é debater o uso estratégico da Inteligência Artificial com foco em resultados e adaptação da cultura corporativa às demandas de 2026.

O encontro abordará tendências de IA, incluindo cultura organizacional e inteligência emocional com IA, riscos e governança, e aplicações da IA na performance, eficiência e tomada de decisão.

Segundo Kleber Zumiotti, organizador do evento, o foco é provocar mudança de mentalidade nas lideranças. “A ideia não é falar de ferramenta, mas de decisão. IA sem estratégia vira custo. Nosso objetivo é ajudar líderes a entenderem onde a tecnologia realmente gera valor para o negócio”, afirma.

O evento é promovido pela iProcesso e será dividido em três momentos: reflexões sobre 2025 e seus impactos, participação de especialistas com insights práticos e experiências aplicadas ao mercado, e o lançamento do WorkspaceEAI.digital, ferramenta que orienta decisões e estratégias com IA para 2026.

As inscrições e informações estão disponíveis no site Doity (https://doity.com.br).