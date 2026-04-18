Etec Elias Nechar oferece quatro cursos no Vestibular do 2º semestre

O Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre está com inscrições abertas até 25 de maio, às 15h, exclusivamente pela internet. O valor da taxa para a participação no processo seletivo é de R$ 50. A prova será aplicada no dia 21 de junho, às 13h30.

O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Etecs, disponibiliza cerca de 33 mil vagas para cursos técnicos e especializações técnicas, distribuídas entre as unidades. O candidato pode optar pela modalidade presencial, semipresencial ou online, de acordo com as opções.

Na Etec Elias Nechar, em Catanduva, estão disponíveis quatro cursos técnicos: Administração, Edificações, Enfermagem e Mecânica, todos com 40 vagas e aulas no período noturno. Ainda há os cursos de Agronegócio (30 vagas), em Palmares Paulista, e Enfermagem (35), em Urupês.

Para se inscrever no Vestibulinho das Etecs é preciso acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br, preencher a ficha de inscrição no menu “Área do candidato” e responder ao questionário socioeconômico. Também é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição.