Estudo para construção de novo viaduto custará quase R$ 30 mil

A Prefeitura de Catanduva contratou a empresa Elmo Engenharia e Infraestrutura, de Joinville/SC, por R$ 29.180, para o desenvolvimento de estudo de tráfego e viabilidade viária destinado a avaliar as condições de circulação, segurança e capacidade do sistema viário de acesso à região do Nova Catanduva, Gabriel Hernandez e Jardim Imperial.

O objetivo é analisar a viabilidade técnica de implantação de um novo viaduto de interligação entre os bairros e a parte central da cidade. Conforme o termo de referência, publicado no Diário Oficial, o conjunto de bairros possui um único acesso pelo viaduto localizado na altura da rua Agostina Barba e a intenção é construir nova passagem alinhada com a rua Parati.

A proposta é que os dois viadutos funcionem em sistema binário, ou seja, um em cada sentido, buscando maior fluidez, segurança e eficiência no deslocamento entre os bairros e demais vias. De acordo com o governo municipal, o estudo técnico é exigência da concessionária responsável pela rodovia Comendador Pedro Monteleone para análise e aprovação da nova estrutura.

A construção do viaduto foi confirmada pelo secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, em visita a Catanduva, em julho do ano passado. Na ocasião, ele anunciou uma série de obras viárias nas rodovias que cortam o município como medidas complementares à duplicação da Pedro Monteleone e às obras de terceira faixa da Washington Luís.

“Eu acho que esse viaduto, se a gente não tiver necessidade de desapropriação, nem nada, a gente pode tentar começar ele no final de 2026”, estimou o secretário estadual.

Também na Pedro Monteleone, está prevista a construção de um trevo na altura do Polo Comercial e Industrial Raul de Carvalho, tendo em vista que aquele trecho da rodovia será duplicado – o que forçaria os moradores a transitarem até a Citrosuco para fazer a conversão.

De acordo com a Prefeitura de Catanduva, a primeira obra beneficiará cerca de 20 mil pessoas que moram na região do Gabriel Hernandez, Imperial e Nova Catanduva. Já o outro dispositivo atenderá sobretudo as cerca de 80 empresas em atividade no Raul de Carvalho.