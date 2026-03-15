Geral
Estudantes têm pesquisa sobre ação antimicrobiana publicada
Foto: Divulgação/FPA - Trabalho dos alunos avaliou a atividade antimicrobiana dos óleos essenciais
Nos resultados, as combinações dos óleos apresentaram efeito sinérgico frente a bactérias
Por Da Reportagem Local | 15 de março, 2026

Os alunos do 4º ano do curso de Medicina da Unifipa/Fameca, Amanda Ribeiro Rossi, Gabriel Bobadilha Braga e Maria Luisa Souza Marques publicaram o estudo “Avaliação da ação antimicrobiana de óleos essenciais sobre bactérias de importância médica” na revista Brazilian Journal of Health Review (vol. 9, n. 1, 2026, ISSN 2595-6825) e como capítulo do livro "Desenvolvimento, inovação e uso racional de medicamentos", da Editora Atena (prefixo DOI 10.22533, ISBN 978-65-258). A pesquisa foi desenvolvida sob orientação da Profa. Dra. Maria Luiza Silva Fazio.

O trabalho avaliou a atividade antimicrobiana dos óleos essenciais de Eucalipto globulus, Tea Tree (Melaleuca alternifolia) e Cravo Botão (Eugenia caryophyllus), utilizados de forma isolada e em combinações binárias, frente a bactérias de relevância clínica. 

De acordo com os resultados, as combinações dos óleos apresentaram efeito sinérgico, com destaque para a associação entre Eucalipto globulus e Cravo Botão, que registrou o maior halo de inibição — 46 milímetros — sobre a bactéria Staphylococcus aureus.

Segundo a Profa. Dra. Maria Luiza Silva Fazio, os achados indicam potencial antimicrobiano dos óleos essenciais analisados, sugerindo sua possível aplicação como alternativa complementar no controle de microrganismos. “O estudo contribui para o avanço das pesquisas envolvendo produtos naturais e uso racional de substâncias com atividade biológica na área da saúde”, concluiu a docente.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
