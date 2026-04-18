Estudantes orientam pacientes do HEC sobre prevenção de quedas

Alunos do 4º ano do curso de Enfermagem da Unifipa realizaram importante projeto de extensão na Ala Roxa do Hospital Emílio Carlos. A iniciativa teve como tema a prevenção de quedas, abordando pacientes e acompanhantes por meio de dinâmica educativa com o objetivo de orientar sobre o risco para quedas no ambiente hospitalar e apresentar medidas preventivas.

Durante a atividade também foram discutidas as possíveis consequências de queda, reforçando a importância da atenção e do cuidado contínuo. Outro ponto destacado foi a existência de protocolos específicos adotados pelo hospital, que visam assegurar qualidade e segurança na assistência prestada e que muitas vezes os atendidos não sabem.

De acordo com a orientadora do projeto, Prof.ª Ma. Marina Ferreira Caiuby, a escolha do tema considerou o perfil do hospital, especializado no atendimento à população idosa.

“O conteúdo foi trabalhado por meio de orientações verbais e folhetos ilustrativos com linguagem simples, em formato de história em quadrinhos. Também incentivamos os pacientes a compartilharem experiências pessoais relacionadas a quedas, o que aumentou a participação e o envolvimento de todos”, explicou.

A docente ressaltou ainda que o projeto de extensão vai além da conscientização dos pacientes e acompanhantes. “Essa iniciativa também contribui para a formação dos alunos, proporcionando vivência prática em educação em saúde, além de desenvolver habilidades como comunicação, empatia e adaptação da linguagem ao público-alvo”, destacou.

Participaram da ação os alunos Lívia Mariana de Menezes, Kethellen Eduarda Toscaro da Silva, Matheus Moreira de Jesus e Amanda Ruola.

DICAS PARA PREVENIR QUEDAS NO HOSPITAL

-Solicitar ajuda da equipe de enfermagem ao levantar-se, principalmente em casos de tontura ou fraqueza;

-Manter o ambiente organizado, livre de obstáculos e com boa iluminação;

-Utilizar calçados adequados e antiderrapantes;

-Evitar caminhar sozinho quando houver risco identificado;

-Ficar atento ao uso de medicamentos que podem causar sonolência ou tontura;

-Manter as grades do leito elevadas;

-Ter cuidado com áreas molhadas e solicitar a limpeza quando necessário;

-Não ter receio de pedir ajuda — isso faz parte do cuidado.