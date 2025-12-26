Geral
Estudantes da Unifipa distribuem doces para crianças próximo do Natal
Foto: Divulgação - Estudantes do curso de Direito da Unifipa uniram-se na campanha natalina
Arrecadação foi realizada em dezembro, envolvendo projeto Direito na Escola e apoio da OAB Catanduva
Por Da Reportagem Local | 26 de dezembro, 2025

As alunas Maria Clara Crepaldi Tinti e Ana Letícia dos Santos Centroni, do 5º ano do curso de Direito da Unifipa, supervisionadas pelo coordenador Luís Antônio Rossi, desenvolveram a ação social “Campanha Natal Solidário” com intuito de espalhar alegria para crianças de Catanduva.

A iniciativa envolveu os integrantes do projeto de extensão “Direito na Escola”, desenvolvido pela universidade com o intuito de partilhar conhecimentos com alunos da rede pública, e ainda ganhou apoio da OAB Catanduva, que chamou os representantes da advocacia a contribuírem.

A campanha consistiu na arrecadação de recursos para viabilizar a compra de doces, que foram distribuídos para crianças de bairros menos favorecido da cidade. A arrecadação aconteceu durante todo o mês de dezembro e a entrega foi realizada nos dias 20 e 21 do mesmo mês.

O projeto contou com apoio de familiares, alunos, colegas e também dos comerciantes do centro da cidade. No total, 1.803 sacolinhas foram montadas e distribuídas nos bairros Solo Sagrado, Cidade Jardim, Bom Pastor, Nova Catanduva, Imperial, Gabriel Hernandez, Pachá e Eldorado.

