Estão abertas as inscrições para a 5ª Corrida Unimed Catanduva

A contagem regressiva começou para um dos eventos esportivos mais aguardados do ano. A 5ª Corrida Unimed Catanduva está com inscrições abertas e promete reunir atletas amadores, profissionais e famílias em um dia dedicado ao esporte, à saúde e à qualidade de vida.

A corrida contará com três modalidades já tradicionais: 5 km, 10 km e a Corrida Kids, pensada especialmente para incentivar as crianças a adotarem hábitos saudáveis desde cedo, promovendo esporte e diversão para toda a família.

Todos os inscritos receberão Kit Corrida exclusivo, que inclui itens personalizados do evento, além de servir como uma lembrança especial dessa experiência esportiva.

Para garantir a participação, basta acessar o site corrida.unimedcatanduva.com.br. As inscrições já estão disponíveis no 1º lote, com os seguintes valores: R$ 90 para adultos; R$ 75 para colaboradores, cooperados e beneficiários; 50% de desconto para pessoas com deficiência (PcD) e idosos, conforme legislação vigente; e R$ 50 para a Corrida Kids.

Promovida pela Unimed Catanduva, a corrida vai além da competição. É um convite à prática de atividade física, ao cuidado com a saúde e à qualidade de vida. “Reúna amigos, familiares e venha fazer parte de mais essa edição que já se consolidou no calendário esportivo da cidade”, convida. As vagas são limitadas.