Estado tem mais de 14 mil vagas de emprego; na cidade são 23

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do Governo de São Paulo têm mais de 14 mil vagas de emprego abertas. São mais de 200 postos espalhados por todo o estado para auxiliar quem está em busca de emprego. Além dos PATs, os trabalhadores de São Paulo contam com o Trampolim, plataforma que reúne vagas de emprego e cursos de qualificação.

Em Catanduva, conforme atualização mais recente divulgada pelo PAT, há 23 vagas, sendo 10 para auxiliar de linha de produção. Também há duas vagas para açougueiro, duas para eletricista, duas para auxiliar de eletricista e duas para vendedor. As demais são para ajudante de obras PCD, auxiliar de marcenaria, engenheiro civil e motorista coletivo e de caminhão.

Para a consulta de vagas é necessário procurar pelo PAT, que funciona no Poupatempo de Catanduva, e apresentar documento de identificação pessoal (RG e CPF), a carteira de trabalho, o número do PIS e comprovante de endereço. Após o cumprimento dos requisitos o candidato receberá uma carta de encaminhamento para a vaga. Informações: 17 3521-1051

No estado, a dez ocupações com mais vagas são auxiliar de logística (1.976), alimentador de linha de produção (1.186), faxineiro (1.034), vendedor de comércio varejista (685), operador de telemarketing ativo e receptivo (654), atendente de lojas e mercados (424), operador de telemarketing (322), servente de obras (306), operador de caixa (300) e atendente de lanchonete (289).

Além das vagas, os PATs oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego. É importante lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e o número pode variar ao longo do dia.