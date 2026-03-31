Esquenta Jomi reúne atletas da melhor idade em um dia de integração

Catanduva sediou no sábado, dia 28, o “Esquenta Jomi”, reunindo atletas de oito cidades da região em um grande encontro esportivo voltado à melhor idade. O evento teve como objetivo preparar os participantes para o Jomi - Jogos da Melhor Idade, que será realizado em Araçatuba, entre os dias 17 e 22 de abril.

Participaram do esquenta delegações de Sales, Urupês, Tabapuã, Uchoa, Novais, Pirangi, Potirendaba e Catanduva, promovendo um dia marcado pela integração, espírito esportivo e troca de experiências entre os atletas.

As disputas aconteceram em diferentes pontos da cidade, com atividades realizadas na sede da Inclusão Social, situada no Jardim Santa Rosa, e no Conjunto Esportivo Anuar Pachá, no Parque Iracema.

Ao todo, foram disputadas 14 modalidades: Atletismo Masculino/Feminino; Bocha Masculino/Misto; Buraco Masculino/Feminino; Coreografia Misto; Damas Masculino/Feminino; Dança de Salão Misto; Dominó Masculino/Feminino; Malha Masculino/Misto; Natação Masculino/Feminino; Tênis Masculino/Feminino; Tênis de Mesa Masculino/Feminino; Truco Masculino/Feminino; Voleibol Adaptado Masculino/Feminino; e Xadrez Masculino/Feminino.

“O ‘Esquenta Jomi também foi uma celebração da vida, da disposição e da amizade. Entre partidas, apresentações e momentos de convivência, os atletas mostraram que o esporte vai muito além dos resultados: ele é ferramenta de inclusão, bem-estar e alegria em todas as fases da vida”, enalteceu a Secretaria de Esportes e Lazer, a Smel.