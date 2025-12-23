Espetáculo de rua emociona público com mensagem de esperança

A cidade de Paraíso foi palco de um momento especial de arte, encontro e emoção com a apresentação do espetáculo de rua “Um Conto para o Natal”, realizado pelo grupo Cia Arte Brasil de Experimentos Artísticos. A encenação aconteceu em frente à Casa da Cultura Quinha da Silva, reunindo famílias, crianças, jovens e idosos em um ambiente acolhedor e democrático, reafirmando a força do teatro como instrumento de transformação social.

Com linguagem acessível e sensível, o espetáculo ofereceu narrativa leve e poética, conduzida pelas personagens Lina e Ziza, que, em busca de um conto para contar na noite de Natal, conduzem reflexões sobre valores como solidariedade, partilha, empatia e esperança.

A proposta do teatro de rua permitiu que a arte alcançasse diretamente a comunidade, aproximando o fazer artístico do cotidiano das pessoas. Além de emocionar, o espetáculo destacou o papel da cultura como espaço de convivência, escuta e pertencimento.

Para as produtoras culturais Jaine Mouro e Jamili Mouro, a iniciativa reafirma o compromisso com uma cultura acessível e próxima das pessoas. “Levar o teatro para a rua é uma forma de devolver à comunidade aquilo que ela tem de mais bonito: o encontro, a troca e a possibilidade de sonhar juntos. Acreditamos que a arte precisa estar onde as pessoas estão”, destacaram.

O evento foi gratuito e aberto a toda a população, contando com a presença do prefeito, presidente da Câmara e representantes da Diretoria de Cultura e do Conselho de Cultura. A apresentação integrou as ações culturais contempladas pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio de chamamento público do Município de Paraíso.