Especialista diz que confiança deve ser foco da Black Friday

A Black Friday 2025 promete movimentar o varejo brasileiro com novos hábitos de consumo e clientes cada vez mais exigentes. De acordo com o estudo Black Friday 2025, realizado pela consultoria Gauge em parceria com a agência W3haus, a semana oficial do evento deve movimentar R$ 13,6 bilhões, um crescimento de 16,5% em relação ao ano passado.

O evento tem deixado de ser apenas sobre descontos para se tornar uma oportunidade estratégica de fidelização e fortalecimento de marca.

De acordo com Daniel Mossambani, consultor empresarial e especialista em gestão de pessoas e cultura organizacional, o sucesso nesta data depende menos da promoção e mais da experiência. “O consumidor de hoje busca confiança. Ele não quer apenas o menor preço, mas sentir que está fazendo um bom negócio com uma empresa que entrega valor e cumpre o que promete”, destaca Daniel.

O especialista ressalta que o momento é ideal para pequenas e médias empresas revisarem seus processos, integrarem suas equipes e planejarem uma jornada de compra consistente. “O erro de muitos empreendedores é preparar a Black Friday apenas na vitrine. A estratégia deve começar dentro da empresa — com equipes alinhadas, metas claras e uma comunicação eficaz entre todos os setores”, afirma.

Além disso, Daniel reforça que o pós-venda será o grande diferencial em 2025. “Empresas que mantêm o relacionamento ativo com o cliente após a compra têm mais chances de converter a venda pontual em fidelização. A Black Friday precisa ser encarada como o início de uma nova relação com o consumidor, não o fim de uma campanha.”

Para ele, a data é também uma oportunidade de aprendizado e inovação. “O lojista deve usar o momento para testar formatos, ouvir os clientes e avaliar a maturidade do seu negócio. Quem entender que a Black Friday é sobre experiência, e não apenas preço, vai sair na frente.”