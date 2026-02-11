Escolas estaduais têm 126 vagas para estagiários em Catanduva e região

Oportunidades são em programas com conteúdo de língua portuguesa, matemática e tecnologia

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abriu nova seleção do programa Aluno Monitor do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). São 13 mil vagas para estagiários em língua portuguesa e matemática em todo Estado. Neste ano, podem se candidatar estudantes da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio. As inscrições seguem até 6 de março. Para a região de Catanduva, estão disponíveis 72 vagas, sendo 36 para língua portuguesa e 36 para matemática.

Ao mesmo tempo, estão abertas as inscrições do Programa de Apoio à Tecnologia da Informação (Proati), que prevê a formação de cadastro reserva para aproximadamente 10 mil vagas de estágio na área de tecnologia, distribuídas em unidades da rede estadual, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A previsão do início do estágio é dia 30 de março. Nas cidades da região, são 54 vagas disponíveis, sendo 20 para Catanduva (confira tabela).

MONITOR DO BEEM

No programa Aluno Monitor do BEEM, podem participar do processo alunos com idade mínima de 14 anos e frequência geral igual ou superior a 85% no último ano letivo. Outro requisito é o desempenho do estudante nas avaliações da rede, de acordo com a série. A inscrição no programa Aluno Monitor do BEEM deve ser feita no site da Secretaria Escolar Digital (SED).

Para matriculados na 1ª série será considerado o resultado da prova do 9º ano, aplicada em 2025, do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Para aqueles que estão na 2ª e 3ª séries, a referência são as avaliações da 1ª e 2ª séries, aplicadas em 2025, do Provão Paulista Seriado.

Os aprovados receberão bolsas de R$ 307,36 para oito horas semanais e de R$ 576,30 para 16 horas semanais de atuação por um período, no máximo, de 10 meses. A carga horária é composta por atividades de monitoria, estudos, planejamento e da trilha de formação Multiplica Aluno Monitor. Os estágios têm início em 9 de março.

Os alunos monitores do BEEM atuam em apoio aos professores no componente de orientação de estudos de língua portuguesa e matemática, presente da grade curricular dos 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio — nas escolas integrais também na 1ª e 2ª séries. A principal atividade dos monitores é acompanhar grupos de 10 ou 20 alunos.

INSCRIÇÕES PROATI

O processo seletivo do Programa de Apoio à Tecnologia da Informação (Proati) é destinado a estudantes do ensino superior, regularmente matriculados, para atuação em unidades escolares da rede estadual, bem como em estruturas de apoio da Secretaria da Educação.

Podem participar alunos dos cursos de Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Software, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas da Informação, Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia da Informação.

A carga horária poderá chegar a 30 horas semanais, não excedendo 6 horas diárias, com remuneração mensal total de até R$ 1.638,29, considerando a frequência de 22 dias de estágio, podendo variar conforme a assiduidade.

As inscrições e a prova on-line serão realizadas conforme cronograma definido em edital e deverão ser efetuadas exclusivamente no site do CIEE, onde o candidato poderá acompanhar todas as etapas do processo seletivo: https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico.

PROGRAMA ALUNO MONITOR DO BEEM ESCOLA MUNICÍPIO VAGAS PARA L.PORTUGUESA VAGAS PARA MATEMÁTICA Antonio Carlos Catiguá 1 1 Antonio Maximiano Rodrigues Catanduva 1 1 Barão do Rio Branco Catanduva 2 2 Benedito Borges da Silveira Elisiário 1 1 Prof. Bento de Siqueira Marapoama 1 1 Dr. Carlos Augusto Froelich Pindorama 2 2 Prof.ª Carolina de Quadros Toledo Paraiso 1 1 Prof.ª Dinorah Silveira Borges Catanduva 2 2 Prof.ª Elmira Goulart Pereira Cajobi 1 1 Gabriel Hernandez Ariranha 1 1 Giuseppe Formigoni Santa Adélia 2 2 Cap. Horácio Antonio do Nascimento Tabapuã 2 2 Izabel Lerro Ortenblad Novais 1 1 João Gomieri Sobrinho Palmares Paulista 2 2 Joaquim Alves Figueiredo Catanduva 1 1 Prof. Mario Florence Novo Horizonte 2 2 Dr. Nestor Sampaio Bittencourt Catanduva 1 1 Nicola Mastrocola Catanduva 2 2 Paulo de Lima Correa Catanduva 2 2 Pedro Teixeira de Queiroz Novo Horizonte 1 1 Prof.ª Ruth Dalva Ferraz Farão Itajobi 2 2 Saturnino Antonio Rosa Embaúba 1 1 Prof.ª Shirley Camargo Von Zuben Novo Horizonte 2 2 Prof. Vitorino Pereira Catanduva 2 2