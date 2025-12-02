Escolas de Santa Adélia doam lacres e tampinhas ao HCC

Ação é realizada anualmente há 4 anos e, nesta edição, envolveu cerca de 1.700 alunos

As escolas municipais de Santa Adélia concluíram mais uma edição da campanha de arrecadação de tampinhas e lacres em prol do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), iniciativa que une conscientização, sustentabilidade e solidariedade entre crianças e educadores.

A ação, realizada anualmente há 4 anos, nasceu da conscientização sobre a prevenção ao câncer, conforme explica a coordenadora pedagógica da EMEF Adelino Honorato Bertolo, Jéssica Maria Marquesini Domicílio. “A ideia surgiu de como poderíamos ajudar. Começamos arrecadando lacres e tampinhas e, desde então, mantemos a campanha todos os anos”, destaca.

A diretora da escola, Elisabete Rodrigues Tinti, que realizou tratamento de câncer de mama no HCC, reforça que a experiência pessoal impulsionou a campanha. “Passei pelo tratamento e percebi o quanto o hospital precisava desse apoio para oferecer mais dignidade aos pacientes. Achei a iniciativa muito importante. No próximo ano queremos envolver ainda mais pessoas”.

O projeto envolve cerca de 1.700 alunos, do Infantil ao Fundamental II da Rede Municipal de Ensino, incentivados por sistema de cupons. Cada tampinha ou lacre doado dá direito a participações e os estudantes que mais arrecadam recebem prêmios. Além disso há sorteios entre todos os participantes.

Participaram da campanha a Creche Américo Lanza, EMEF Iracema de Moraes Marchezini, EMEF Diego Segura Martins, EMEF Adelino Honorato Bertolo, EMEF Dr. Luiz Dumont, CEPE Conceição Colombo Motta, CEPE Dra. Lázara de Godoy, Creche Claudenira Calian Terui, Creche Centenário, Centro Municipal de Complementação Educacional Maria Leonor Asturiano Donato e Creche Cleusa Maria Leite.

No total a mobilização resultou em 876 kg de tampinhas plásticas, 448 kg de lacres e 323 kg de tampinhas de alumínio. Os materiais arrecadados serão reciclados e revertidos em recursos para o atendimento de pacientes.