Escola de música oferece curso gratuito de operação de mesa de som

O CEAC Escola de Música, de Catanduva, está com inscrições abertas para o Curso Básico de Operação de Mesa de Som, voltado para iniciantes e interessados em atuar com áudio em diferentes contextos. O curso é gratuito, com vagas limitadas.

Durante o curso, os participantes irão aprender, na prática, como utilizar todas as funções de uma mesa de som analógica, incluindo técnicas de microfonação para instrumentos e voz. A formação combina teoria e prática, proporcionando compreensão real do funcionamento dos equipamentos e sua aplicação em situações como rádio, bandas e eventos em geral.

O curso será ministrado pelo professor e sócio-proprietário do CEAC, Guilherme Rigatto. A aulas acontecerão em um encontro único, das 9h às 11h30. As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever até quarta-feira, dia 25, pelo telefone 17 99625-7005.