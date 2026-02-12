Esporte
Equipe Team Cruz conquista 3º lugar na Copa Votuporanga
Foto: Divulgação - Equipe de Catanduva subiu ao pódio na Copa Votuporanga de Powerlifting
Todos os atletas foram campeões em suas modalidades e melhores atletas da categoria
Por Da Reportagem Local | 12 de fevereiro, 2026

A equipe catanduvense Team Cruz conquistou a terceira colocação na Copa Votuporanga de Powerlifting e Strongman, no último final de semana. Todos os atletas foram campeões em suas modalidades e melhores atletas da categoria, somando total de 780 kg na competição. Tradicional no cenário esportivo do powerlifting, o evento reuniu mais de 70 atletas de 14 municípios.

O atleta Lucas Cruz foi campeão no levantamento terra e foi o segundo melhor atleta com a marca de 225 kg, na categoria Júnior -82,5 kg. Também foi campeão no supino e melhor atleta com 130 kg, além de campeão no power bíceps e melhor atleta marca da categoria, com 60 kg levantados.

Kelvin Godez foi campeão no levantamento terra e melhor atleta com a marca de 230 kg, na categoria sub Júnior até 100 kg. Já Miguel Prioli conquistou o titulo no levantamento terra com 175 kg, na categoria Júnior até 90kg. Por fim, a atleta Manu Muniz, competindo na categoria Júnior -66 kg, foi campeã e melhor atleta no supino, alcançando a marca de 67,5 kg.

A equipe foi estruturada há cerca de 4 meses, tendo os atletas como integrantes fixos para representar a cidade. No período, já foram dois títulos por equipe – antes, o grupo levou o top 1 na Copa Rio Preto. “Estamos iniciando essa trajetória, ainda em busca de patrocinadores para apoiar nossa jornada”, destaca Lucas da Cruz, filho do campeão mundial de levantamento terra Rogério Cruz.

