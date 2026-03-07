Equipe Sub-8 da Bola na Rede conquista título em Nova Europa

A Escola Bola na Rede Catanduva mostrou mais uma vez por que é considerada um celeiro de futuros jogadores profissionais. A equipe da categoria Sub-8 brilhou e conquistou o título da tradicional Copa Reis - Edição Nova Europa de futebol de campo, na semana passada, em uma campanha marcada por talento, disciplina e futebol envolvente.

Sob o comando do professor Valmar Andrade, a equipe demonstrou organização tática, espírito coletivo e muita qualidade técnica — características que já colocam esses pequenos atletas no radar do futuro. O elenco campeão trouxe Neto, Maria Vitória, Luis Varoto, Henrique Trindade, Miguel Portela, Samuel Peres, Davi Carretel e Murilo Jr.

Na semifinal, a Bola na Rede Catanduva venceu por 9 a 0 o Vem Tranquilo Preto, com domínio absoluto do início ao fim. Os gols foram marcados por Henrique Trindade (2), Luis Varoto (2), Miguel Portela (2), Davi Carretel (2) e Murilo Jr. (1).

Na decisão, a equipe catanduvense bateu por 3 a 1 a equipe Vem Tranquilo Laranja, de Nova Europa. Personalidade e maturidade chamaram atenção na partida final. Mesmo sendo uma categoria Sub-8, os atletas mostraram confiança e controle emocional digno de gente grande. Os gols saíram dos pés de Samuel Peres (2) e Luis Varoto (1).

VITRINE DA BASE

A Copa Reis é reconhecida por reunir equipes convidadas e atrair olheiros de grandes clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Athletico Paranaense, Red Bull Bragantino e Desportivo Brasil, representando oportunidade de um futuro promissor construído dentro de campo.