Equipe Mestre conquista quatro pódios no Drag Race em Catanduva

No último final de semana, o aeroporto de Catanduva foi palco de muita adrenalina com a realização do Drag Race, tradicional campeonato de arrancada que reuniu grandes nomes e máquinas de alto desempenho da região.

Entre os destaques do evento, a equipe Mestre Preparações, liderada pelo tuner Alexandre Silva, o “Mestre”, mostrou sua força ao colocar quatro carros no grid e conquistar quatro importantes pódios, consolidando-se como uma das equipes mais competitivas da competição.

Na categoria 10 segundos, o piloto Édson Corradi mostrou sua versatilidade ao conciliar o ciclismo com as pistas de arrancada e teve uma atuação impecável, conquistando o primeiro lugar com seu Opala 6 cilindros aspirado. Mesmo sendo sua estreia na arrancada, Corradi demonstrou alto nível de preparo e sangue frio nas disputas.

Na mesma categoria, Maria Eduarda, a “Duda”, garantiu o terceiro lugar com seu Opala 6 cilindros, mostrando talento e determinação, e reforçando que lugar de mulher é onde ela quiser — inclusive entre os melhores da arrancada.

Já na categoria 9,5 segundos, o destaque ficou por conta de Willian Lima, que, em sua segunda participação na arrancada, mostrou evolução e confiança ao assumir o volante do seu Gol Turbo. Com largadas precisas e desempenho consistente, conquistou o título de campeão, marcando um momento especial em sua trajetória no automobilismo.

Na mesma categoria, Guilherme Araújo também teve uma campanha de destaque. Após quatro disputas no mata-mata e seis classificações ao longo do evento, chegou à grande final, protagonizando um duelo emocionante decidido por detalhes: apenas 9 milésimos de segundo na reação o separaram do título, garantindo o segundo lugar.