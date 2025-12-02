Esporte
Equipe é bicampeã da Copa Interior de Triathlon, Duathlon e Aquathlon
Campeonato foi finalizado no domingo, em São Pedro, completando série de cinco etapas
Foto: Divulgação - Equipe do CTC levou média de 25 atletas para cada etapa
Por Da Reportagem Local | 02 de dezembro, 2025

A equipe do Clube de Tênis Catanduva consagrou-se bicampeã da Copa Interior de Triathlon, Duathlon e Aquathlon 2025. A competição se estendeu por todo ano, sendo dividida em cinco etapas realizadas na região de Campinas. A última, no domingo, dia 30, aconteceu em São Pedro.

De acordo com o treinador e professor do CTC, Ricardo Cione, a equipe esteve presente em todas as fases da competição com média de 25 atletas por etapa, o que ajudou a manter o clube na disputa com boas pontuações, sustentando a primeira colocação durante todo o campeonato.

“É um orgulho e uma alegria imensa conquistarmos mais esse campeonato, fruto de muito trabalho e dedicação dos nossos atletas”, destaca Cione, agradecendo aos competidores que se superaram durante a temporada para colocar Catanduva no lugar mais algo do pódio.

