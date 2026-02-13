Equipe do Programa IST/Aids faz ação preventiva na Praça 9 de Julho

O Programa Municipal IST/AIDS estará na Praça 9 de Julho, nesta sexta, das 8h às 11h, realizando testes rápidos de HIV e Sífilis, além de distribuição de preservativos e orientações à população no pré-carnaval.

Para facilitar o acesso aos preservativos masculinos e femininos, há 96 pontos de retirada que são mantidos ao longo de todo o ano. Todos estão abastecidos para acesso grátis e facilitado dos munícipes, como nas unidades de saúde, bares e empresas.

A equipe técnica também orienta a população que, na quarta-feira de cinzas, estará à disposição, a partir das 13h, para realização de medida de prevenção de urgência em caso de situação de risco à infecção pelo HIV, por meio de medicamentos, na pós-exposição.

“Há diversas formas de prevenção combinada contra as Infecções SexuaImente Transmissíveis (ISTs), todas elas disponíveis gratuitamente pelo Programa Municipal IST/Aids”, reforça o setor, que atende na rua Pará, nº 3, ao lado do Centro de Especialidades Médicas (CEM).