Equipe do HPA conduz estudo sobre bomba de infusão na UTI Neonatal

A Agência Transfusional do Hospital Padre Albino realizou estudo de validação sobre o uso da bomba de infusão peristáltica associada ao equipo de transfusão sanguínea na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neonatal). O objetivo foi avaliar a segurança e a eficácia do equipamento na administração de pequenos volumes de hemocomponentes nos pacientes.

A pesquisa foi conduzida por meio de testes simulados in vitro, analisando parâmetros fundamentais, como a estabilidade do fluxo, o controle do volume infundido e a integridade celular dos hemocomponentes.

Toda a ação contou com a atuação de equipe multiprofissional liderada pela biomédica Débora Ribas Diniz, responsável pelas agências transfusionais da Fundação Padre Albino, da enfermeira responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente, Kayalen Baroni Lopes Vecari; a enfermeira coordenadora da UTI Neonatal e Pediátrica, Damaris Eloá Lucio, e a gerente de Gestão do Cuidado, Simone Trovó.

De acordo com o protocolo de validação estabelecido, foram testadas diferentes taxas de infusão. As análises laboratoriais comparativas, realizadas antes e após as infusões, ficaram sob responsabilidade do setor de Controle de Qualidade do Hemocentro de referência de São José do Rio Preto.

Os resultados, segundo a biomédica Débora Ribas Diniz, demonstraram desempenho adequado da bomba de infusão, com variações dentro dos limites aceitáveis e manutenção da qualidade dos hemocomponentes, evidenciando a segurança do uso do equipamento na prática assistencial.

“Nosso processo de validação acompanha a tendência de instituições como o Hemoce, no Ceará, e o Hemopa, no Pará, que já comprovaram a superioridade da infusão controlada em relação ao método manual na preservação dos hemocomponentes”, destacou.

Os resultados finais foram validados pelas médicas hematologistas responsáveis técnicas pela Agência Transfusional, Dra. Ana Carolina Doti e Dra. Melina L. Basto Bassi.