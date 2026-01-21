Equipe do AME Catanduva realiza visita técnica à unidade do Samu

Equipe de profissionais do Ambulatório Médico de Especialidades - AME Catanduva realizou, na semana passada, visita técnica à unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com o objetivo de conhecer e acompanhar, de forma geral, os processos de atendimento, a organização dos fluxos de trabalho e as rotinas operacionais do serviço.

A visita foi acompanhada pela responsável técnica do Samu, a enfermeira Daniele da Costa, que apresentou à equipe os principais aspectos do funcionamento da unidade. Os profissionais observaram como são realizadas as vistorias de rotina nas Unidades de Suporte Básico (USB), responsáveis pelo transporte e atendimento das ocorrências de urgência.

Os visitantes também conheceram a Farmácia Central do Samu, localizada no Consirc - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva, órgão gestor do Samu em Catanduva e região, que monitora desde o recebimento de ligações – via 192, Central de Regulação – para acionar ambulâncias, o atendimento ao paciente, até o fechamento da ocorrência.

Foram apresentados a organização do setor, os processos de controle e a logística de dispensação de medicamentos para garantir a segurança e a agilidade no atendimento às emergências.

De acordo com a enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do AME, Lívia Mendes, a iniciativa integra o cronograma anual de visitas técnicas do ambulatório. “A visita proporcionou visão ampla e integrada dos fluxos de atendimento e da organização dos processos do serviço. Isso contribui para o fortalecimento da articulação entre AME e Samu, visando à qualificação contínua da assistência prestada aos pacientes”, destacou.

Além de Lívia Mendes, participaram da visita as enfermeiras assistenciais Karolina Marquezini Pinelli e Gleicy Leticia da Silva e o analista de processos Marcos Melo.