Equipe desenvolve ações lúdicas com pacientes nos hospitais da FPA

Como parte das ações que garantem a permanência dos hospitais da Fundação Padre Albino (FPA) no programa Selo Brasil Saúde, a equipe multidisciplinar do Comitê Selo Brasil Saúde promoveu, em dezembro, atividades especiais de Natal voltadas ao acolhimento, bem-estar e humanização do cuidado aos pacientes internados.

No dia 23 de dezembro, o Hospital Padre Albino realizou a ação Circuito Natalino, envolvendo pacientes e seus acompanhantes. A iniciativa teve a participação dos serviços de Fisioterapia, Psicologia e Nutrição.

Durante a atividade, a equipe de Fisioterapia promoveu um circuito funcional temático, chamado Trenó do Fortalecimento, com uso de escada de agilidade, cones e bolas, ao som de músicas natalinas. O objetivo foi estimular força muscular, trabalho em equipe e resiliência mental, proporcionando um momento de descontração e motivação aos pacientes internados.

Em complemento, os serviços de Psicologia e Nutrição conduziram dinâmica reflexiva, incentivando os participantes a revisitar sonhos, planos e objetivos de vida, além de refletirem sobre as transformações desses ideais ao longo do tempo. A proposta foi trabalhar o aspecto emocional e reforçar a esperança, especialmente em uma data simbólica como o Natal.

Já no Hospital Emílio Carlos, a ação Natal em Cores foi realizada na tarde do dia 19 de dezembro, também organizada pelo Comitê Selo Brasil Saúde. A atividade reuniu os participantes para integração, união e acolhimento, com a participação da equipe de reabilitação física, psicologia e nutrição.

O Serviço de Fisioterapia conduziu a dinâmica Natal em Tons de Alegria, na qual os pacientes participaram de um exercício lúdico envolvendo cores, música natalina e estímulo à memória. Ao final, cada participante compartilhou uma mensagem de esperança, promovendo reflexão, risos e fortalecimento dos vínculos entre pacientes, acompanhantes e profissionais.

“Nosso intuito foi reforçar a proposta de cuidado integral, que vai além dos tratamentos físicos considerando o bem-estar emocional e social dos pacientes”, disse a fisioterapeuta Flaviane Cristina Soares Afonso.

De acordo com ela, iniciativas como essas são fundamentais para tornar o ambiente hospitalar mais leve e acolhedor, fortalecendo a relação entre equipes e pacientes. “As ações de bem-estar, que vão além do tratamento hospitalar que os pacientes recebem, refletem os princípios do Selo Brasil Saúde, que valoriza práticas de humanização, promoção da saúde e cuidado integral. Isso também reflete no compromisso da Fundação Padre Albino com a qualidade da assistência prestada à população”, frisou a profissional.