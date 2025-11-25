Equipe de Kung Fu e Boxe Chinês é destaque na Copa São Paulo

A equipe de Kung Fu e Boxe Chinês da Academia Tigres de Shaolin, de Catanduva, destacou-se na XVII Copa São Paulo de Kung Fu Aberto do Estilo Lau, realizada em Sertãozinho, na semana passada. O grupo voltou para casa com conquistas importantes.
Isadora Varolo garantiu duas medalhas de ouro nas categorias Formas de Mãos Nuas e Armas Longas. Miguel Perez também brilhou, conquistando dois ouros em Armas Longas e no Boxe Chinês até 70 kg. João Aristides levou ouro em Punhos do Sul e no Boxe Chinês até 80 kg. Para completar, Lucas Gabriel foi campeão em Mãos do Sul e no Boxe Chinês até 30 kg.
Já o shitai Lucas Paschoal, professor que lidera a equipe, recebeu o troféu de delegação e ainda trouxe para a Academia Tigres de Shaolin um cinturão especial como prêmio.
