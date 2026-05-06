Equipe de Kung Fu de Catanduva conquista 24 medalhas no Brasileiro

A equipe catanduvense Tigres de Shaolin, com apoio da Smel Catanduva e do CPP, voltou a brilhar em cenário nacional ao conquistar resultados expressivos no Campeonato Brasileiro de Fei Hok Phai, realizado no último sábado, 2 de maio, em São José do Rio Preto.

Com delegação bem preparada, os atletas representaram a cidade com excelência, somando total de 12 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, além de dois troféus: o de maior equipe pontuadora do campeonato e o de maior número de atletas participantes.

Entre os destaques individuais apareceram Lucas Gabriel Octaviano, de 11 anos, com duas medalhas de ouro; Victor Hugo Oliveira dos Santos, 18 anos, com dois ouros; Serena Nadalin, 8 anos, com dois ouros; além do shitai Lucas Paschoal, que liderou a equipe, com dois ouros.

Outras conquistas vieram com Arthur Pupio, 10 anos, com uma medalha de ouro e uma de prata; Emanuel Tinti, 11, com um ouro e uma prata; Pedro Risso Yarak, 12, com um ouro e uma bronze; e Arthur Henrique de Almeida Oliveira, 17, com um ouro.

Já Adalto Miranda de Carvalho, 17, trouxe duas pratas; Isadora Ramos Varolo, 16, dois bronzes; Caio Seminatti Casal, 19, uma prata; Miguel Peres, 15, uma prata; além de João Gabriel Aristides, 15, Lucas de Souza de Almeida, 15, e Paolo Peluso, 11, com um bronze cada um.

“O excelente desempenho reforça o trabalho sério e contínuo desenvolvido pela equipe Tigres de Shaolin, que mais uma vez coloca Catanduva em evidência no cenário das artes marciais”, enaltece o professor e líder do grupo Lucas Paschoal.