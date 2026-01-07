Equipe de Catanduva se destaca no Pró-Natação Sertãozinho

Os atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel Catanduva conquistaram importantes resultados no Pró-Natação Sertãozinho 2025, competição estadual que reúne nadadores de diversas cidades de São Paulo e cujo objetivo é incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, além de descobrir novos talentos para a modalidade.

Entre os resultados de destaque, Otávio Campos Maia ganhou a medalha de prata nos 100m costas; Lara Lobo Batista ficou com o bronze nos 50m borboleta; Alexandre Castro Guzzo também garantiu o bronze, nos 100m borboleta; Sophia Lara Caetano alcançou o mesmo feito, nos 100m peito; assim como Emannuel Bento da Silva Ferreira, 3º lugar nos 100m peito.

“Os resultados reforçam o bom trabalho desenvolvido na modalidade e o comprometimento dos atletas, que representaram Catanduva com dedicação em uma das principais competições estaduais”, avaliou a Smel.