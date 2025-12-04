Equipe de Bebedouro vence quadrangular Gol Cup

A primeira edição da Gol Cup, realizada no último domingo, 30, na cidade de Novais, teve como vitoriosa a equipe Desportivo Andrade Soccer, de Bebedouro, depois de bater por 3 a 0 a Associação Criança de Ouro, de Catanduva, na decisão.

O torneio de futebol de campo foi realizado no modelo de quadrangular, com participação também do CFR Club, de Paraíso, e Associação Águia Novais, de Novais. De acordo com os organizadores, o intuito foi fomentar o esporte e promover a interação entre os atletas.

Um representante do Grêmio Novorizontino, uma das referências da região, acompanhou os jogos e analisou o desempenho dos atletas para futura avaliação oficial no clube de Novo Horizonte. A competição deve ter outras edições ao longo do próximo ano.