Atletas participam de treino seletivo da Seleção Brasileira de Kung Fu

Atletas de kung fu tradicional da Academia Tigres de Shaolin, de Catanduva, participam neste final de semana, dias 7 e 8 de março, de treino seletivo visando à formação da Seleção Brasileira de Kung Fu. As atividades são sediadas no ginásio da Unicamp, em Campinas.

O encontro reúne atletas de diversas regiões do país e serve como etapa de avaliação técnica para futuras convocações da seleção, sendo oportunidade para que os competidores demonstrem seu preparo, disciplina e dedicação dentro da arte marcial.

Os representantes de Catanduva se dizem confiantes e motivados para esse momento da carreira esportiva. O treinamento seletivo faz parte do calendário oficial da modalidade e reúne praticantes de alto nível do kung fu tradicional.

O professor e Shitai da Tigres de Shaolin, Lucas Paschoal, destaca a importância da participação dos atletas no evento. Segundo ele, momentos como esse representam não apenas crescimento técnico, mas também valorização do esporte e da cidade de Catanduva no cenário nacional.

“É uma grande oportunidade para nossos atletas mostrarem o trabalho que vem sendo desenvolvido com muito esforço e dedicação. Participar de um treino seletivo da Seleção Brasileira é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.

Lucas Paschoal faz questão de agradecer o apoio recebido de parceiros e apoiadores que colaboram com o desenvolvimento dos atletas e com o fortalecimento do kung fu na região.

“A Academia Tigres de Shaolin segue promovendo o kung fu tradicional em Catanduva, incentivando crianças, jovens e adultos a praticarem a arte marcial, que além da defesa pessoal, desenvolve disciplina, respeito e qualidade de vida”, enaltece.