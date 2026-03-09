Esporte
Catanduva completa cinco jogos sem vencer e cai para a 9ª colocação
Foto: Divulgação/CFC - Santo tentou pressionar em busca do gol, mas não foi efetivo
Time perdeu para o União São João, no Silvio Salles; restam três rodadas para definir classificados
Por Da Reportagem Local | 09 de março, 2026

O Catanduva perdeu por 2 a 0 para o União São João, na noite de sábado, 7, no estádio Silvio Salles. O time visitante construiu o placar e até teve chances para ampliá-lo, principalmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Santo tentou reagir, mas parou na defesa adversária.

Rafael Costa, aos 34 do tempo inicial, em chute de fora da área e Maia (contra), dois minutos mais tarde, marcaram os gols dos visitantes.

Com o resultado, o time de Araras entrou no G8 da Série A3 e passou a ocupar a 7ª posição, agora com 18 pontos e cinco vitórias. Já o Catanduva caiu para a 9ª colocação, permanecendo com 17 pontos e quatro vitórias na competição. Já são cinco rodadas sem vencer.

O próximo compromisso do Santo será nesta quarta-feira, dia 11, às 19h30, em casa novamente, contra o Desportivo Brasil. Será a 13ª rodada das 15 previstas para a primeira fase da competição. Os dois últimos adversários serão Bandeirante (    15/03) e Paulista de Jundiaí (21/03).

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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