Catanduva completa cinco jogos sem vencer e cai para a 9ª colocação

O Catanduva perdeu por 2 a 0 para o União São João, na noite de sábado, 7, no estádio Silvio Salles. O time visitante construiu o placar e até teve chances para ampliá-lo, principalmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Santo tentou reagir, mas parou na defesa adversária.

Rafael Costa, aos 34 do tempo inicial, em chute de fora da área e Maia (contra), dois minutos mais tarde, marcaram os gols dos visitantes.

Com o resultado, o time de Araras entrou no G8 da Série A3 e passou a ocupar a 7ª posição, agora com 18 pontos e cinco vitórias. Já o Catanduva caiu para a 9ª colocação, permanecendo com 17 pontos e quatro vitórias na competição. Já são cinco rodadas sem vencer.

O próximo compromisso do Santo será nesta quarta-feira, dia 11, às 19h30, em casa novamente, contra o Desportivo Brasil. Será a 13ª rodada das 15 previstas para a primeira fase da competição. Os dois últimos adversários serão Bandeirante ( 15/03) e Paulista de Jundiaí (21/03).