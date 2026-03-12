Equipe da Smel conquista 22 medalhas no Paulista de Taekwondo

A equipe da Secretaria de Esportes e Lazer - Smel Catanduva participou da 2ª etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, realizado no último domingo pela Federação Paulista, em São Bernardo do Campo.

A delegação voltou para casa com grandes resultados individuais que, segundo a Smel, refletem o suporte e o incentivo contínuo ao desenvolvimento do esporte no município.

Ao todo, foram 22 medalhas conquistadas, sendo 8 de ouro, 7 de prata e 7 de bronze, demonstrando o resultado do trabalho, a dedicação e a evolução dos atletas em mais uma importante competição do calendário estadual da modalidade.