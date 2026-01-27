Equipe ACD representa a cidade em maratona de Ribeirão Preto

Os atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel/ACD participaram da Maratona Oficial de Ribeirão Preto, no domingo, reafirmando que a deficiência não é impedimento para a prática esportiva, a superação de desafios e a presença em grandes eventos esportivos.

O grupo garantiu o troféu de melhor equipe do interior paulista. “A participação dos atletas reforça a força do esporte como ferramenta de inclusão social”, enaltece a Smel, em nota.

Os participantes integram os núcleos esportivos da Inclusão Social, onde treinam com estrutura completa, acompanhamento de professores capacitados, além de transporte, alimentação e o apoio essencial de voluntários. “O trabalho garante dignidade, oportunidade e valorização do potencial de cada atleta”, completa.