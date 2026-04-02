Energia furtada em 3 meses abasteceria quase mil famílias por um mês

O furto e a fraude de energia continuam gerando impactos significativos na região de Catanduva. Apenas nos três primeiros meses deste ano, a Energisa Sul-Sudeste identificou desvio de 196.766 kWh de energia, entre ligações clandestinas e adulterações em medidores.

O volume de energia recuperado seria suficiente para abastecer 979 famílias por um mês. Em valores, o prejuízo ultrapassa R$ 175 mil.

De acordo com o coordenador de Combate a Perdas de Energia da Energisa, Sidney Aparecido Lucio de Souza, além de ser crime, a prática representa riscos à segurança da população.

“Ligações clandestinas sobrecarregam a rede elétrica e podem provocar acidentes graves, como choques e incêndios. Além disso, quem realiza esse tipo de intervenção não tem autorização nem qualificação, o que aumenta ainda mais o perigo”, destaca.

Para identificar irregularidades, a concessionária utiliza tecnologia e análise do comportamento de consumo dos clientes, com apoio de inteligência artificial. Os casos suspeitos são confirmados por meio de inspeções técnicas em campo.

A Energisa reforça que o prejuízo causado por furtos e fraudes acaba sendo repassado a todos os consumidores, conforme prevê a legislação do setor elétrico.

A concessionária também orienta a população a denunciar situações suspeitas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 0800 7010326 ou no site www.energisa.com.br.