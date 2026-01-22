Energia desviada na região abasteceria mais de 8.200 famílias por 1 mês

Mais de 1,6 milhão de kWh de energia. Essa foi a quantidade de energia furtada em 2025 nos 15 municípios atendidos pela Energisa Sul-Sudeste na região de Catanduva. A preocupação com a segurança do sistema elétrico e da comunidade fez com que a concessionária investisse em sistemas inteligentes e equipes especializadas, que realizam inspeções minuciosas a fim de confirmar as suspeitas de ligações clandestinas e adulterações de medidores de energia.

De acordo com a área de Combate a Perdas da Energisa, foram confirmadas 304 irregularidades e 1.609.900 kWh de energia desviados, o suficiente para abastecer 8.256 famílias durante um mês inteiro. O trabalho de caça aos infratores tem apoio das Polícias Civil e Militar. “Mesmo diante dos riscos de acidentes e sendo um crime previsto no Código Penal, há pessoas que insistem no risco de praticar furto ou fraude de energia”, lamenta a empresa, em nota.

Além do impacto à segurança, esses crimes oneram o bolso dos que pagam a conta em dia. Isso porque a legislação determina que o valor da energia desviada seja rateado nas faturas de todos os clientes. Na região de Catanduva esse prejuízo financeiro ultrapassou R$ 1,3 milhão em 2025.

Como parte das ações de combate ao furto de energia, a Energisa utiliza a inteligência artificial, além de profissionais especializados que atuam em inspeções periódicas em imóveis cujo perfil de consumo não condiz com o valor faturado. Nessas situações, as inspeções apontam se tratar de algum problema técnico ou prática criminosa.

Ainda assim, a Energisa reforça a importância de a comunidade zelar pela própria segurança e denunciar o uso clandestino e irregular de energia elétrica. “Não compactue com esse crime. Em casos de suspeitas, denuncie. A Energisa recebe as denúncias de forma anônima, ou seja, não é preciso se identificar ao nos informar os locais onde pode haver irregularidades”, acrescenta.

As denúncias podem ser feitas pelo site www.energisa.com.br na aba Serviços Online > Mais Serviços > Denuncie Furto de Energia, ou ainda pelo telefone 0800 70 10 326.