Encontros sobre acessibilidade cultural começam nesta terça

De 2 a 6 de dezembro, São José do Rio Preto recebe a 1ª edição do ACESSO: Aplicabilidade e Modos de Produzir na Arte, ciclo de encontros com a proposta de refletir sobre acessibilidade cultural e promover a valorização da produção artística de pessoas com deficiência. São 12 atividades gratuitas, entre rodas de conversa, espetáculo e exibição de documentário.

Protagonizada por pessoas com deficiência, ao lado de profissionais de acessibilidade, a programação ocupa o espaço da Salete Produtora, no Solo Sagrado I, na região norte.

A partir de vivências das pessoas participantes, pretende-se evidenciar especificidades e expectativas de grupos diversos quanto ao pleno acesso aos bens e produtos culturais. A realização é com recursos da Lei Nelson Seixas, da Secretaria de Cultura de Rio Preto.

A abertura será na terça-feira, às 19h30, com a apresentação de “Muros e Grades são Invenções Humanas”, de Ariadne Antico, a palhaça Birita, da companhia A Casa das Lagartixas (São José dos Campos/SP). Espetáculo autobiográfico, a obra nasce da trajetória da artista, que vive com um tipo de paralisia cerebral e descobriu novas formas de olhar para suas limitações a partir da arte.

O projeto ACESSO tem coordenação geral da educadora, intérprete de Libras e arte-educadora Bárbara Moura, produção executiva do ator, diretor e produtor de teatro Fabiano Amigucci e produção de Andrea Capelli, produtora e artista da dança.

A expectativa da organização é que o diálogo democrático e aprofundado ao longo dos 5 dias da programação desperte interesse de diferentes setores e seus representantes marquem presença nas discussões, com vistas à promoção da cultura de forma acessível e inclusiva, fortalecendo o protagonismo das pessoas com deficiência. Mais informações: linktr.ee/acesso.riopreto.