Encontro ‘Eu Faço a Diferença’ reúne mais de 1.000 voluntários da Fundação

A Fundação Padre Albino realizou, na quarta-feira, 10, o 3º Encontro Eu Faço a Diferença, reunindo 1.032 voluntários no Clube de Tênis Catanduva para comemorar um ano de dedicação, solidariedade e impacto social. Foi uma noite preparada para agradecer e homenagear todos aqueles que, com gestos diários, ajudam no tratamento dos pacientes dos hospitais Padre Albino, Emílio Carlos e de Câncer de Catanduva e dos assistidos do Recanto Monsenhor Albino. Os voluntários foram recepcionados pela equipe da Fundação e receberam kit exclusivo.

A programação incluiu jantar, cerimônia de agradecimento e exibição de vídeos sobre o projeto Design do Futuro e a história de Edilene Perpétua de Oliveira, que trocou o crachá de voluntária pela pulseira de paciente, em relato que emocionou o público. Presente ao evento, Edilene recebeu salva de palmas pela sua força e determinação no enfrentamento do câncer.

Outro momento especial foi a entrega dos cofrinhos distribuídos aos voluntários no evento de 2024. Durante todo o ano, cada grupo se dedicou a preenchê-los com amor e propósito, e nesta edição eles retornaram repletos de solidariedade. A programação também possibilitou momentos de descontração, com sorteio de brindes doados por parceiros da Fundação.

Durante a cerimônia, Julio Cesar Luiz, gerente de Captação de Recursos, emocionou o público ao traduzir a rotina e a essência do voluntariado. “Bom dia, boa tarde e boa noite… é assim que eu encontro vocês, porque voluntário não tem hora para ajudar. Estamos sempre nos falando, planejando, acolhendo, organizando e fazendo acontecer. Quem está aqui sabe que um evento não nasce no dia: ele começa meses antes, nos encontros, nas ideias, nas mãos que montam, carregam, decoram, divulgam e recebem cada pessoa com carinho e só termina muito tempo depois, quando desmontamos, avaliamos e já pensamos no próximo”, relatou.

E prosseguiu: “O trabalho de vocês é presença, é acolhimento, é escuta, é cuidado. É estar no bazar, na rifa, no show de prêmios, no café, no leilão, na festa, no abraço e na palavra certa na hora certa. E é graças a cada gesto voluntário que conseguimos transformar esforço em resultado: R$ 3,6 milhões revertidos em melhorias reais para o atendimento dos nossos pacientes do SUS. O impacto é grande, mas a grandeza maior ainda é a de vocês”.

A diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha Bugatti, reforçou a união como força motriz do voluntariado. “Vivemos desafios importantes e vencemos todos eles porque caminhamos juntos. Cada gesto de vocês compõe o grande mosaico que sustenta a missão da Fundação Padre Albino: salvar vidas.”

Por sua vez, o presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Lopes, destacou a importância do engajamento. “Que possamos seguir expandindo a obra iniciada por Padre Albino, levando seu exemplo adiante com a força e o brilho que o voluntariado traz para nossa instituição.”

O presidente do Conselho de Administração, Luciano Sanches, encerrou as homenagens lembrando a essência da Fundação. “Vocês são presença ativa, são acolhimento, são exemplo de cuidado humano. Esta instituição nasceu, cresceu e permanece viva graças a pessoas que acreditam e continuam acreditando na força do servir.”