Encontro de Veículos Antigos tem dois dias de atrações em Catanduva

Evento chega à 15ª edição com shows, mercado de pulgas e mais de 600 modelos expostos

Os apaixonados por carros clássicos e a história automotiva vão se deliciar neste final de semana no 15º Encontro de Veículos Antigos do Arca – Antigomobilistas da Região de Catanduva, que acontece no Parque do Aeroporto. Serão dois dias de atrações, no sábado e domingo, dias 18 e 19 de abril, compondo a programação alusiva ao aniversário de 108 anos do município.

O evento, que se tornou tradição e está entre os mais reconhecidos do Estado de São Paulo, promete reunir novamente centenas de modelos que marcaram época. A expectativa dos organizadores é que mais de 600 veículos participem da exposição, entre automóveis, motos, caminhonetes e caminhões.

O encontro é uma oportunidade para o público admirar de perto a beleza e a conservação de automóveis que são verdadeiras joias sobre rodas. De muscle cars americanos a clássicos europeus, clássicos nacionais, o evento atrai colecionadores e entusiastas de diversas cidades, consolidando-se como um dos principais do interior paulista.

“A expectativa é receber de 600 a 650 veículos antigos, e algumas surpresas de tipos de veículos que vão aparecer este ano e que serão atrativos bem legais”, indicou o presidente do Arca, Gilberto Leite Penteado, em entrevista para a rádio Vox FM, ainda guardando segredo.

O Encontro do Arca conta com o apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura e da Coordenadoria de Turismo, além de ser reconhecido por importantes entidades do setor, como a Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) e a Fiva (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), o que garante a qualidade e a seriedade da organização.

ESTRUTURA

Haverá praça de alimentação completa, shows, diversas atrações, mercado de pulgas (peças, souvenirs, miniaturas) E espaço para crianças. O local será o mesmo dos anos anteriores, a av. Mogi das Cruzes, ao longo do Parque Papa João Paulo II, onde está o vagão do Arca.

“Nesta sexta-feira o mercado de pulgas já começa a montar suas tendas. Serão duas tendas na área de estacionamento para compor a praça de alimentação, além do palco”, disse Gilberto.

SHOWS

Este ano, quatro bandas vão se apresentar no Encontro de Veículos Antigos da Região de Catanduva. No sábado, sobem ao palco o Duo Som de Casa Acústico, às 16h, e The Lost Trouble Boys, às 19h30. No domingo tem show de Bruno Brito às 10h e a banda Freelancer, às 13h.